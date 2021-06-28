Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor

Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi A. Rıdvan Kulu, salgından kurtulmanın en etkili yolunun yaygın bir aşılama programı olduğunu belirtti.

Başhekim Kulu, kent genelindeki toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve hastanelerin yanı sıra kent merkezlerinde kurulacak olan aşı noktaları ile köylere gönderilecek mobil aşı araçlarında da aşılama hizmeti verileceğini söyledi. Tüm ülkede olduğu gibi kent genelinde de aşı seferberliğinin sürdüğünü kaydeden Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi A. Rıdvan Kulu, salgından kurtulmanın en etkili yolunun yaygın bir aşılama programı olduğunu belirterek, “Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele tüm yönleriyle devam etmektedir. Tabi bu salgın ile mücadelede en önemli şey hastalıktan korunmak, ama bu salgını sonlandıracak olan şey yaygın bir aşılama programı. Bakanlığımız tarafından hazırlanan aşılama şemasına uygun şekilde ilimizin bütün ilçelerinde, hastanemiz de dahil olmak üzere yaygın bir şekilde aşılama hizmeti vermekteyiz. Aynı zamanda, toplum sağlığı merkezi ve aile sağlığı merkezleri de aşılama hizmetini devam ettiriyor. Şu an için Bitlis'te aşı önceliği gelmiş olanların yaklaşık yüzde 30'u kadarı aşılanmış durumda. Bu oran hem Türkiye geneli için, hem de yeterli aşı yapıyoruz diyebilmek için yeterli bir oran değil. Bütün hastanelerimizde yeterli sayıda aşı odası ve yeterli sayıda personel ile hizmet vermeye devam ediyoruz, aşı stokumuzda herhangi bir sıkıntı yok. Bu nedenle vatandaşlarımızın aşılama konusunda tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla gelip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Bitlis Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda önümüzdeki haftadan itibaren ilçe merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde ve Tatvan sahilinde aşılama noktalarının oluşturulacağını söyleyen Kulu, “Hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra belirlenecek olan noktalarda da aşılama hizmeti verilecek. Bunun yanında muhtarlar ile iletişime geçilerek köylerde de mobil aşı araçları aracılığıyla yerinde aşılama uygulamasına başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları olarak bu pandemi sürecinin başından beri yoğun bir çaba içerisinde olduklarını ifade eden Kulu, “Gerek sahada, gerek hastanelerde ve gerek vaka takiplerinde ciddi emek harcıyoruz. Bu emeklerin sonucuna da vaka sayılarındaki azalmayla ulaştığımızı düşünüyoruz. Bu konuda aşı bizim için çok önemli bir araç. Vaka sayılarının azalması, pandeminin sonlanması ve normal günlere dönüş için aşılanmanın yaygınlaşması şart. Bu konuda vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.