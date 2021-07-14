Bitlis'te aşılama çalışması devam ediyor

Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında aşılama oranı düşük olan Bitlis'te sağlık ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bitlis ve ilçelerinde 21 noktada oluşturulan çadırlarda randevusuz aşılama çalışmalarının devam ettiği Bitlis'te, aşı oranı 32,8'e yükseldi. Türkiye ortalamasının altında olan aşı oranını yükseltmek için Bitlis ve ilçelerinde 80 ayrı ekip, köy ve merkezlerde aşılama çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Kampusunda kurulan çadırda ise üniversite personellerinin aşılanmasına başlandı. Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da gelerek 3'üncü doz aşısını oldu. Bitlis'in aşı oranının düşük olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, herkesi aşı olmaya davet etti. Elmastaş, “Şu anda Bitlis'te aşılama oranları çok düşük. Yüzde 32 oranındayız. Türkiye'de aşı ortalaması yüzde 62. Yani Türkiye ortalamasının bile yarısındayız. Son illerden birisiyiz. Mutlaka aşı olunması gerekiyor. Ben şu anda 3'ncü doz aşımı oldum. Şu anda bir normalleşme varsa bunun temelinde aşı yatıyor. Gerçekten normalleşmek istiyorsak, bu beladan kurtulmak istiyorsak, mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Üniversite olarak bütün arkadaşlarımızı aşı olmaları yönünde bilgilendirdik. Bitlis'teki aşı ortalamasının üstünde bir aşılamamız var. Burada çalışan tüm arkadaşlarımız aşılarını oldu. Vatandaşlarımıza da tavsiyemiz aşılarını bir an önce olmaları yönündedir” dedi.