Bitlis'te aşılamada mavi kategori mücadelesi

Bitlis'te mobil aşı ekipleri, kentin sarı kategoriden çıkıp mavi kategoriye geçmesi için çeşitli noktalarda açtıkları aşı çadırlarında mücadele veriyor.

Aşılama oranında en düşük iller arasında bulunan Bitlis'te İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, kenti sarı kategoriden çıkartıp bir an önce mavi kategoriye ulaştırmak için mücadele veriyor. En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerden olan Bitlis'te korona virüs salgınının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla şehrin her bir köşesine mobil aşı çadırları kuruldu. Bitlis Valiliği de resmi Twitter hesabından, “Bitlis maviye çok yaklaştı. Bitlis sanayi sitesinde bulunan esnaflarımızla birlikte yüzde 75 için kolları sıvıyoruz” paylaşımında bulundu.

Bitlis'te aşı oranı bugün itibarıyla yüzde 65,2 olurken, mavi kategoriye ulaşmak için sağlık ekipleri en son sanayi sitesindeki esnafları aşılamaya davet etti.