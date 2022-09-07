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Bitlis'te Ay'ın bulutlar arasında geçişi hayranlık uyandırdı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen Ay’ın gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen Ay'ın gökyüzündeki bulutlar arasındaki geçişi hayranlık uyandırdı.


Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde beliren Ay, ilerleyen saatlerde iyice yükselerek gökyüzünün kararmasıyla daha belirginleşti. 'Şişkin' evredeki ayın bulutlar arasında geçişi sonrası ortaya çıkan manzaralar güzel görüntüler oluşturdu. Fotoğraf tutkunları da oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamaya çalıştı.

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