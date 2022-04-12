BİTLİS (İHA) – Bu kış mevsiminde toplamda 10 metrenin üzerinde kar yağışı alan Bitlis'te baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı.

İlk karın 9 Aralık 2021'de yağdığı ve bu yıl toplam 10 metrenin üstünde kar yağışı alan Bitlis'te bahar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler de çiçek açtı. Özelikle Tatvan ve Hizan ilçeleri arasındaki sulak alanlarda açmaya başlayan kardelenler, adeta bölgeyi beyaz bir örtü gibi sardı. Güneşli havayı da fırsat bilen doğa ve fotoğrafseverler ise oluşan güzel görüntüyü fotoğraflamak için bölgeye akın etti. Güzel havayı fırsat bilip babasıyla gezmeye gelen Deniz Perver Aygül, makinesiyle bol bol fotoğraf çektiğini ifade etti.

Baharın yüzünü göstermeye başladığı kentin birçok bölgesinde ise kış halen devam ediyor.