Bitlis'te “Başkan Mahallemizde” projesi

Bitlis Belediye Başkanlığına seçilen Nesrullah Tanğlay, "Başkan Mahallemizde" projesiyle başlattığı mahalle toplantısının ilkini gerçekleştirdi.

Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini daha rahat ve samimi bir ortamda anlatmak için düzenlenen mahalle toplantılarının ilki Yükseliş Mahallesi'nde yapıldı. Toplantıya katılan Başkan Tanğlay, 31 Mart seçimlerindeki projelerinden birinin de "Başkan Mahallemizde" olduğunu söyledi. Yaptıkları ilk toplantıda kazandığı takdirde ilk kazmayı Yükseliş Mahallesi'ne vuracakları vaadini verdiklerini belirten Tanğlay, şöyle konuştu:

"Çok şükür göreve geldik. Söylediğimiz gibi ilk kazmayı buraya vurduk ve alt yapı çalışmalarına başladık. Gerekli toplantılarımızı yaptık. Kentimiz için neler yapabiliriz diye gerekli yerlerle görüşmelerimiz yaptık. Ramazan şenlikleri ve programlarını düzenliyoruz. Her akşam bin kişiye iftar yemeği verip çeşitli eğlence programlarını düzenleyeceğiz. Yapacağımız güneş enerjisi ile gelen enerjiyi sokak lambalarına vereceğiz. Çarşıda dün patlayan kanalizasyon değil şebeke suyuydu. Ekiplerimiz hemen müdahale ettiler ve onardılar. Bunun yanı sıra çevrede 30 kamyona yakın çöp toplandı. Kenti daha temiz ve yaşanılır bir hale getirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Ama mahalle sakinlerinin de duyarlı olması amacıyla bize yardımcı olmaları lazım. Seçim akşamı dedik, seçim bitti, biz artık Bitlis'in belediye başkanıyız."

Konuşmasının ardından vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Tanğlay, özel görüşmek isteyen vatandaşlarla da görüşerek sıkıntılarını dinledi.

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.