Bitlis'te, bayram öncesi denetlemeler sıklaştırıldı

Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle denetimlerini arttırdı.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, imalathanelerin ve çalışanların sağlık karneleri, sağlık raporları, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği, üretimde kullanılan alet ve gereçlerin temizliği, beyaz önlük ve eldiven kullanımı, sineklikler gibi önem arz eden konular titizlikle incelendi. Eksikleri bulunan iş yerlerine resmi tutanak hazırlanarak eksiklerini gidermeleri için süre verildi.

Bitlis Belediyesi olarak vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için yıl boyunca çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Yıl içinde sürdürdüğümüz rutin denetimlerimizi Ramazan Bayramı öncesi pastane ve tatlı salonlarında da sürdürüyoruz. Çünkü bayram dolayısıyla buralarda yoğunluklar oluşuyor. Bu çalışmalar hem vatandaşımız hem de esnafımız için çok önemlidir. Bu denetimlerle de birçok olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Yaptığımız denetimlerde başta hijyen olmak üzere genel bir kontrol yapıp, kurallara uymayan iş yerlerine uyarılarda bulunuyoruz" dedi.