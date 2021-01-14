İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te beklenen kar yağışı başladı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü.


Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, trafikte de aksamalar meydana geldi.


Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar devam edeceği bildirildi.


Ana yolların açık olduğu Bitlis'te, Karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri karla mücadele için hazır bekletiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.