Bitlis'te belediye personeline korona virüs aşısı

Bitlis Belediyesi personeline Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Haziran tarihinde müjdelediği “Yerinde Aşı Uygulaması” kapsamında aşı yapıldı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mesai saatinin başlaması ile hizmet binası içinde bulunan sağlık ünitesinde personelin sıra ile aşı olmaya başladığını belirtti. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ekibine teşekkür eden Başkan Tanğlay, "Sağlık çalışanlarımız tüm personelimizi şu anda ana binamızda aşılamaya başladı. Biz de belediye olarak sağlık kurumlarımıza ve çalışanlarımıza en büyük desteği veriyoruz. Çöp toplama, cenaze hizmetleri, yol yapımı gibi ekiplerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Bu kapsamda da aşılamaların yapılması çok önemli. 1-2 gün içerisinde bu çalışmayı tamamlayacağız" dedi.

Sağlık Bakanlığının 81 ilde çok hızlı bir şekilde aşılama kampanyası başlattığını belirten Başkan Tanğlay, "İlimizde de bu kampanya devam ediyor. Bugün de belediyemizde çalışan işçi ve memur kardeşlerimiz ile birlikte aşı oluyoruz. Aşı olmaya insanları teşvik etmek için bizlerin önder olması gerekiyor. Sağlık Bakanımızın da dediği gibi bu yaz maske takacağımız son yaz olacak. Bu sıkıntılı günlerimizi ancak aşılama ile atlatacağız. Biz de buna inanıyor ve belediye personeli olarak aşımızı yaptırıyoruz" ifadelerini kullandı.