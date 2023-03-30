Bitlis'te bilek güreşi bölge yarışmaları yapıldı

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Okul Sporları Genel Müdürlüğü tarafından Bitlis'te bilek güreşi bölge müsabakaları düzenlendi.

İsmail Eren Spor Kompleksinde düzenlenen okullar arası bölge müsabakalarına Bitlis dahil olmak üzere kız ve erkek olarak toplamda 300 sporcu katıldı. Burada dereceye girecek olan sporcular Erzurum'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Bitlis İl Temsilcisi Onur Öztemiz, müsabakalarla ilgili yaptığı açıklamasında, “Spor Genel Müdürlüğünün okul sporları faaliyet programında bugün ve yarın yıldızlar ve gençler müsabakaları yapılacaktır. İlimizde 10 il ve 300 sporcuyu misafir etmekteyiz. Burada dereceye giren sporcular Erzurum'daki Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanıyor” dedi.

Muş Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Akın ise müsabakaya 14 sporcu ile katıldıklarını ifade etti. Akın, “Muş Spor Lisesi adına katılıyoruz. Toplamda 14 sporcu ile Bitlis'te düzenlenmekte olan okul sporları bilek güreşi grup müsabakasına katılmış bulunmaktayız. Buradaki organizasyon için Bitlis'e ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.