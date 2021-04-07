Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kişinin yapılan üst aramasında eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince R.A. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında, 0.59 gram eroin maddesi ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, “Şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.