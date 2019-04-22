Bitlis'te bulunan EYP imha edildi

Bitlis'te icra edilen terör operasyonunda bulunan 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan-47 Operasyonu'nun icra edildiği bildirildi. Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi.

“Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis ili Mutki ilçesi kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen BTÖ mensupları ve BTÖ mensuplarına ait arazide gizlenmiş sığınak, mağara, barınak ve depo alanlarını tespit ve imha etmek amacıyla Astsubay Çavuş Mehmet Volkan-47 Operasyonunun icra edilmiştir. Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü 500 Lt'lik su tankı içerisinde 1 adet anahtar takımı, EYP uzaktan kumanda için kullanılmak üzere el telsizi, 4 adet oto kumandası, 2 metre elektrik kablosu, 1 adet el feneri, 1 adet şarjör kütüklüğü ve muhtelif miktarda yaşamsal gıda malzemesi, sağlık malzemesi ile kırtasiye malzemeleri ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."