Bitlis'te buz sarkıtlarının boyu 6 metreyi geçti

Bitlis'te yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle çatılardaki buz sarkıtları yaklaşık 6 metreyi geçerken, kent genelinde 116 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yaklaşık 10 gündür yağan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları her kesimi olumsuz yönde etkilerken, kurumların karla mücadeleleri aralıksız devam ediyor. Bitlis'te iş makinelerinin yol açma ve genişletme çalışmalarından dolayı yol kenarlarında biriken karlar, kardan kaleler oluşturdu. Kentteki tek katlı evler ve tabelalar kardan kaybolurken, çatılardaki buz sarkıtlarının boyu ise 6 metreyi geçti.

Kent genelinde kapanan 116 köy yolunda il özel idaresi, merkezde ise belediye ve karayolları ekipleri gece gündüz demeden karla mücadelelerine devam ediyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 116 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bu kış mevsimi yağan karın toplam kalınlığının 9 metre 3 santimetreye ulaştığını duyurdu.