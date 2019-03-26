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Bitlis'te caddeye kaya parçaları düştü: 3 araç hasar gördü

Bitlis’te havaların ısınmasıyla zeminin yumuşaması sonucu kopar kaya parçaları yola düşerken, 3 araç ise hasar gördü.

Bitlis'te havaların ısınmasıyla zeminin yumuşaması sonucu kopar kaya parçaları yola düşerken, 3 araç ise hasar gördü.


Alınan bilgilere göre olay, il merkezindeki Nur Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddenin üst tarafında bulunan kaya parçaları, zeminin yumuşamasıyla beraber yerinden koparak yola düştü. Cadde kenarında park halinde bulunan 3 araca hasar veren kaya parçaları, yolun da trafiğe kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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