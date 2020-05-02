İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te çatışma: 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Bitlis’in Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Bitlis'in Sehi bölgesi yakınlarında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bitlis-Merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında bugün bir grup teröristle temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuş şehit olmuş, 4 jandarma uzman çavuş ise hafif yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.