İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te çelenk sunma töreni

Bitlis’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.


Düzenlenen tören, Vali Oktay Çağatay ve Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş'in Atatürk heykeline çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Emniyet Müdürü Celal Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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