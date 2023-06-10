Bitlis'te çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

Bitlis'te yağmur sonrası ortaya çıkan çift gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Bitlis'te öğleden sonra aralıklarla etkili olan yağmur yerini rengârenk gökkuşağına bıraktı. Muş'tan Bitlis'e hareket eden yolcular yağmur sonrası karayolunda ortaya çıkan çift gökkuşağını hayranlıkla seyretti. Yolculardan bazıları araçlarını kenara çekip ortaya çıkan eşsiz manzarayı izlerken, bazıları da ortaya çıkan görüntüyü cep telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı.