Bitlis'te çocuğun ölümüne neden olan kaza kamerada

Bitlis'te 8 yaşındaki çocuğun ölümü ile sonuçlanan talihsiz kaza anbean kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Beşminare Mahallesi'ndeki Ahmet Eren Bulvarı'nda meydana gelmişti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 EB 653 plakalı Seat marka otomobil, koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 8 yaşındaki Cesur Karayakas'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralı olarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan Karayakas, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Çocuğun ölümü ile sonuçlanan kaza anına ait görüntüler ise olay yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde; çocuğun annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek için bir süre yolun kenarında beklediği görülüyor. Annesi yolun karşısına geçmek için yolun sağını ve solunu kontrol edip uygun zamanı kolladığı sırada ise küçük çocuğun hızla koşarak karşıya geçmek için yola atıldı. Görüntünün devamında ise yolun karşısına geçmesine kısa bir mesafe kalmışken Bitlis istikametinden Tatvan'a doğru hızla ilerleyen aracın çocuğa çarparak yolun kenarına savurduğu görülüyor. Görüntünün sonunda ise küçük çocuğun annesinin yaşadığı şok ve çevredekilerin panik içinde çocuğa doğru koştuğu görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, yaşamını yitiren küçük çocuk ise yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.