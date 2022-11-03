Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'teki Sehi Ormanlarından jandarma tarafından yürütülen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel malzeme ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde alınan duyum üzerine; Aşağı Çobansuyu köyü kırsalında (Sehi Ormanları Ana Barınma Alanı) BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 2 Kasım 2022 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla ‘Eren Abluka Sonbahar Kış-9 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak-01' operasyonu başlatılmıştır. Aşağı Çobansuyu köyü kırsalında tarama/arama faaliyetinde; 1 adet Bora-12 keskin nişancı tüfeği, 1 adet doçka silahı, 2 adet dragunov (kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet lav silahı, 28 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet savunma tipi el bombası, 1 adet Bora-12 keskin nişancı tüfeği gündüz görüş dürbünü, 1 adet PKMS Bixi makinalı tüfeği gündüz görüş dürbünü, 2 adet doçka silah sehpası, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği sehpası, 1 adet Bora-12 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 adet dragunov (kanas) keskin nişancı tüfeği şarjörü, 4 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet G3 piyade tüfeği şarjörü, 16 bin adet 7.62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 bin adet 7.62 mm PKMS Bixi makineli tüfeği fişeği, bin adet 14.5 mm doçka silahı fişeği, 700 adet 12.7 mm Zagros keskin nişancı tüfeği fişeği, 3 adet roketatar mühimmatı, 4 adet büyük boy tüp, 3 adet küçük boy tüp, 125 metre elektrik kablosu, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş el dürbünü, 5 adet 4'lü pil bloğu ve çok miktarda giyim, gıda, inşaat, mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.