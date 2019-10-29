Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay salondakilerin bayramını kutlaması ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Bugün tarihi şan ve şerefle dolu yüce ulusumuzun yedi düvele karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesini vererek kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 96'ncı yıldönümüdür. Bu aziz vatanı bizlere vatan yapan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve sükununu sağlayan ve bu ulvi gaye için toprağa düşerek şehitlik mertebesine ulaşan bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Yüzyıllarca bu topraklara sahip olmak isteyen itilaf devletlerinin parçalayarak işgal ettikleri vatanımızda bağımsız, hür ve uygar bir devlet kurmak kolay olmamıştır. İstiklal Savaşımız işgalcilerin üstün silah ve her türlü desteğe sahip kuvvetlerine karşı 7'den 70'e herkesin katılarak, dişiyle tırnağıyla kazandığı örnek bir mücadele olarak dünya tarihine geçmiştir” dedi.

“Cumhuriyetin sağladığı barış ve huzur ortamı sayesinde 95 yılda eğitimden sağlığa, insan haklarından sanayileşmeye, demokratikleşmeden ekonomiye kadar her alanda önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir” diyen Vali Çağatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ulusça, başarılarımızın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bugün 20. yüzyılın yardım alan ülkesi değil, 21. yüzyılın yardım eden ülkesiyiz. Öğüt verilen değil, sözü dinlenen, başarıları örnek gösterilen bir ülkeyiz. Birlik ve beraberliğimiz sürdükçe, atalarımıza layık evlatlar olarak azimle çalıştıkça, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bununla birlikte bilim ve teknoloji yarışının hızla sürüp gittiği dünyamızda, yarınlarımızın mirasçısı olan siz gençlere düşen görevin; tarihine, vatanına ve öz değerlerine, birlik ve beraberliğe sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyor, bu vatan için canını feda ederek, milletimizin gönlünde ölümsüzleşen başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz.”

Program, hafta çerçevesinde düzenlenen çeşitli sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve halk oyunları gösterileri ile sona erdi.

Saat 10.00'da başlayan programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, kurum amirler, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.