Bitlis'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Bitlis'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'nci yılı törenle kutlandı.

İsmail Eren Spor Kompleksinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam etti. Düzenlenen kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, maziden aldıkları güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla yekvücut bir şekilde ilerlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Çağatay, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idare' olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, küllerimizden yeniden doğuşumuzun sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte kutluyoruz. Net bir şekilde tarih şahit olmuştur ki, aziz milletimizin bekası ve muasır medeniyet düzleminde hak ettiği yeri almasının yegane şekli elbette cumhuriyettir. Karşılaştığımız ve büyük azimle çıktığımız o buhranlı günlerden sonra kurduğumuz cumhuriyet marifetiyle, bugün haklı olarak büyük bir millet ve güçlü devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve köklü bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kuruluşundan bu yana hızla büyümüş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolundaki kararlılığını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Tatbikî varmamız gereken daha nice menziller vardır, ulaşmamız gereken daha nice hedeflerimiz ve yapmamız gereken daha büyük işlerimiz vardır. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi, karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır ve çıkarmaya da devam edecektir. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, gelişmiş ekonomimiz, yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz dostlarımıza güven ve övünç kaynağı olup örnek teşkil etmekte, milletimize düşmanlık hisleri besleyen karanlık güçleri ve vatan hainlerini ise korku ve telaşa düşürmektedir” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Buradaki program halkoyunları gösterilerinin ardından sona erdi. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.