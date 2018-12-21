Bitlis'te DAKA Yönetim Kurulu toplantısı

Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyyat Asya, Bitlis İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ve birim başkanları katıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve Hakkari İl Genel Meclisi Başkanı Gülizar İliş'in video konferans sistemiyle Hakkari'den katıldığı toplantıda, 2019 yılı çalışma programları ve bütçelerle ilgili hususlar görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kendi yönetim başkanlığındaki son yönetim kurulu toplantısı olduğunu belirtti. 2019 yılı Ocak ayından itibaren yönetim kurulu başkanlığını Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın yürüteceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ajansımızın 2019 yılında yürüteceği faaliyetlerin hayata geçireceği projelerin detay bilgilendirmesini alıp, 2019 yılı çalışma programı ve bütçemizi değerlendireceğiz. Aynı şekilde 2018 yılı insan kaynakları politikası uygulamalarını görüşeceğiz. Bölge illerimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının son yıllarda önemli katkı sunduğumuza inanıyoruz. Bu anlamda ulusal ve uluslararası fuarlara katılımlarla ilgili çalışmalar yapacağız. Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda sorunlar ve çözüm önerileri başlığı altında paydaşlarımızla görüşmeler yapıp sorunlara müdahaleleri görüşeceğiz. Ajans programları kapsamında desteklediğimiz ve uygulaması devam eden projeleri de değerlendireceğiz. Toplantımızın ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”