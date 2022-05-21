Bitlis'te ‘Dar Alan Uygulaması' yapıldı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ‘Dar Alan Uygulaması' yapıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uygulama çerçevesinde 21 araç, 89 şahıs ve 4 metruk binanın kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan uygulamalarda durdurulan bir araç içerisinde narkotik dedektör köpekleri Buffy ve Dark ile yapılan aramalarda 11 parça halinde toplam daralı ağırlığı 520 gram metamfetamin maddesi, 1 adet lyrca marka sentetik ecza maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilmiş, olay ile ilgili A.G. ve M.E. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanılmıştır. Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.