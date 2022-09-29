Bitlis'te dere ıslah çalışmaları devam ediyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Bitlis'te yürütülen dere ıslah ve millet bahçesi çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede Gazibey Köprüsünden eski sanayi sitesine kadar olan alanda dere ıslahının yanı sıra millet bahçesi ve 10 tarihi köprünün restorasyonu yapılıyor. Vali Çağatay, bu çalışmaların tam olarak bitmesinin ardından Bitlis'in yerli ve yabancı olmak üzere milyonlarca turisti ağırlayacağını söyledi. Bitlis şehir merkezinde betonarme binalarının altından kalan tarihi köprülerin gün yüzüne çıkmasıyla birlikte han, hamam ve cami gibi diğer tarihi eserleri de turizme kazandıracaklarını belirten Vali Çağatay, tüm çabalarının Bitlis'in binlerce yıllık tarihini Türkiye'ye ve dünyaya armağan etmek olduğunu ifade ederek, “Bitlis çarşı merkezinin ortasından geçen derede yapmış olduğumuz taş döşeme işi hemen hemen tamamlanmak üzere. Dere kenarına yapacağımız millet bahçesi sıfatıyla oluşturulacak rekreasyon alanında da çalışmalarımıza başladık. Kazımpaşa okulunun alt alanında örnek bir alan oluşturduk. Çok yakında zemin üstü döşemelerini yapacağız. Yeşil alanları oluşturup seyir teraslarını da yapacağız. İnsanlarımızın dinleneceği alanları oluşturacağız” diye konuştu.

Projenin tamamlanıp tamamlanmayacağını mevsim şartlarına bağlı olduğunu ifade eden Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:

“Mevsim şartları izin verdiği takdirde biz bütün projeyi yılsonuna kadar bitirmeyi istiyoruz. Ama Bitlis kış ikliminin oldukça hakim olduğu bir bölge, umuyoruz ki kış şartları bizi çok zorlamaz. Bizde projenin tamamını yılsonuna kadar bitirmiş oluruz."