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Bitlis'te dev Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği

Bitlis’te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler tarafından Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.

Bitlis'te 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler tarafından Türk bayrağı eşliğinde İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.


Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bir araya gelen gençler açtıkları dev Türk bayrağı etrafında hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Binalardaki vatandaşların da balkonlarında bayraklarla eşlik ettiği İstiklal Marşı etkinliği 19:19'da gerçekleştirildi. Etkinliğe küçük çocuklarda ellerinde Türk bayrakları ile destek verdi.

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