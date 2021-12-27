Bitlis'te dondurucu soğuk

Bitlis'te etkili olan dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkilerken, kırağı tutan ağaçlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis'te geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Bitlis ve ilçelerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar beyaza büründü. Eksi 20 derecenin görüldüğü Güroymak ilçesinde gece ve sabahın erken saatlerinde etkili olan şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar kırağı tutarak beyaza bürünürken, vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları da oluşan kartpostallık görüntüleri fotoğraflamaya çalıştı.

Kırağı tutan ağaçların fotoğrafını çeken doğa fotoğrafçılarından Davut Sunav, “Bu sabah Bitlis-Güroymak yolu üzerinde seyahat ederken böyle bir görüntü ile karşılaştık. Bitlis, Türkiye'nin en çok yağış alan yerlerinden birisi, soğuk olmasının yanında kışın çok güzel görüntüler elde edebiliyoruz. Güzel birkaç fotoğraf yakaladık. Bitlis bu yönüyle özellikle kış döneminde zengin bir yöre. Kırağının oluşması ve kar yağışı ile birlikte çok güzel görüntüler yakalayabildik” dedi.