Bitlis'te down sendromlu çocuklar için ‘Ergoterapi Ünitesi' açıldı

Bitlis Devlet Hastanesi bünyesinde down sendromlu çocuklar için ‘Ergoterapi Ünitesi' hizmete açıldı.

Fizyoterapist Fatih Işık, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Emrah Tevfik Şölen ve çocuk hastalıkları birimi çalışanlarının katıldığı açılışta konuşan Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Aker, böylesi bir ünitenin yapılması için başhekimlik olarak uzun bir uğraş verdiklerini söyledi. Emeği geçenlere teşekkür eden Başhekim Yardımcısı Ali Aker, “Fizyoterapist uzmanımız ilk bize bu teklifle geldiğinde çok mutlu olduk. Ancak o zaman kendisine hastanemizin fiziki şartlarından dolayı bunu hemen gerçekleştiremeyeceğimizi, biraz gecikeceğini, ancak öyle ya da böyle bizim bunu yapacağımızı söyledik. Bizim burada hedefimiz akut gerçekleşen hastalıklar değil, diyaliz gibi sosyal yönden farklı olan hastalar, yine otistik ve down sendromlu çocuklar. Bu tür problemleri yaşayan çocuklar bizim için çok önemlidir. Çünkü bunlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bir ebeveyn ihtiyaç duyan çocuklardır. Bunların bu sorununu azaltmak adına bu tür bir ünite açmak istedik. Ailelere buradan sesleniyorum. Down sendromlu, otistik çocuklarınızı, serebral palsi hastalığı olan çocuklarınızı getirin. Burada tedavilerine yardımcı olalım. Bu merkez devlet hastaneleri arasında Türkiye'de 7'nci merkez konumunda. Bitlis'te sağlık alanında iyi bir yerdeyiz. Bu merkezin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Fizyoterapist Fatih Işık ise 2020 yılında Bitlis Devlet Hastanesine atandığını belirterek, “İl Sağlık Müdürümüz ve burada ismi geçmeyen birçok kahramanın çalışmasıyla böyle bir üniteyi hizmete açtık. Burada tedavi görecek çocuklar; down sendromlu, SP hastası, dikkat eksikliği ve hiperaktivite olan çocuklar, uyum ve davranış problemi bulunan çocuklarımızdır. Çocukların şu duygusuna hitap etmeye çalışıyoruz. Onların sessizliğine ve imkansızlığı bilmeyen çocuklar için bu üniteyi açtık. Birçok büyükşehirde olmayan ünite Bitlis'te açıldı. Bitlis bu konuda çok şanslı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.