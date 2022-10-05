Bitlis'te “Dünya Yürüyüş Günü” etkinliği düzenlendi

BEÜ ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş etkinliği düzenlendi. BEÜ kampüsünde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Sivil Toplum Kuruluşları(STK) temsilcileri, sağlık çalışanları ve öğrenciler ellerinde pankartlarla farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yaptı. Etkinlikte konuşma yapan Rektör Elmastaş, insan vücudu için yürüyüşün çok önemli olduğunu dile getirerek, “Dünya yürüyüş günü için bir aradayız. İl Sağlık Müdürlüğümüz, UMKE, STK temsilcileri ve üniversitemiz gençleri ile yaptığımız bu yürüyüş bir farkındalık oluşturuyor. İnsanların daha sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi için aslında gereken bir farkındalık çalışması yapmak. İl Sağlık Müdürlüğümüz üniversiteyle birlikte organize ettiler. Bu organizasyon için ben İl Sağlık Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve öneri olarak da mutlaka yürüyelim diyorum. Çünkü ben her akşam 40 dakika ile 1 saat arasında yürüyüşümü yapıyorum. Kampüs içerisinde onun için yani kilo alma noktasında ve hiçbir şekilde problem yaşamıyorum. Dolayısıyla herkese günlük en az 40 dakika yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Bu farkındalığının oluşmasında bu etkinliğin önemi büyük” dedi.

Herkesin sağlıklı bir vücut için günde 10 bin adım atmaları gerektiği vurgusunu yapan Bitlis İl Sağlık Müdürü Dr. Emine Kübra Dindar Demiray, “Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü bu tarz etkinliklerde üniversitemizde bir araya geliyoruz. Uluslararası Spor Federasyonunun ve Amerikan Kalp Sağlığının da önerisiyle biz yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Özellikle her gün 10 bin adım yürüyüş yapmalıyız. Kronik hastalıklar, obezite birçok hastalıkla mücadelede yürüyüş çok önem arz etmektedir. Burada sağ olsun öğrencilerimiz, müdürlerimiz, Sayın Rektörümüz, İl Sağlık Müdürlüğünden arkadaşlarımız birçok basın mensubu öğrencilerle bir yürüyüş yaptık. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.