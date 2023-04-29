Bitlis'te “Ebeler Haftası” etkinlikleri

Bitlis'te İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından ‘Ebeler Haftası etkinliği düzenlendi.

Bitlis Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada kısa bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, bir ülkenin huzur, mutluluk ve geleceğinin en önemli teminatının sağlık olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıklı bir toplum sağlıklı bireylerle oluşur. Tarihin en eski mesleklerinden biri olan ebelik de sağlıklı birey, aile ve toplumun oluşmasında çok önemli bir yere sahiptir” dedi.

İl Sağlık Müdürü Ekici'nin açılış konuşmasından sonra bilimsel program ve yılın ebesi ödül töreni plaket takdimi ile devam etti.

Ebeler haftası nedeniyle düzenlenen program, bilimsel içeriği ile Türkiye'nin birçok ilinden katılım gösteren bilim insanlarının, kamu ve özel sağlık kurumları temsilcilerinin ve öğrencilerin katkıları ile gerçekleşen oturumlar ile devam etti. Üç oturum şeklinde düzenlenen programda ebelikle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.

Programın ardından İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Ekici, Tatvan Devlet Hastanesi ve Bitlis Devlet Hastanesi'nde bulunan gebe okulu, doğumhane ve kadın doğum servisi ebelerini ziyaret etti. Burada ebelerin gününü kutlayan Ekici, “Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin “Ebeler Haftası”nı kutluyorum. Gebe okulları, tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi sahibi olmalarını ve şuurlu doğum yapmalarını sağlamayı, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmayı gaye edinmiştir” ifadelerine yer verdi.