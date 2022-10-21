İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te FETÖ/PDY operasyonu: 1 tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 18 Ekim'de başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu çerçevesinde kentte 1 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Gözaltına alınan A.H.Ö. isimli şüpheli, ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Olmak' suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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