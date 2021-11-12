Bitlis'te fidan dikme seferberliği

Gelecek nesillere daha güzel yaşanabilir bir dünya bırakma gayesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan fidan dikme seferberliğinde Bitlis'te de 32 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) bahçesinde gerçekleştirilen programa Vali Oktay Çağatay ile birlikte Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, kurum müdürleri ve çalışanları, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Fidan dikimi öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çağatay, “Neredeyse bir bayram yerini andırıyor. Muazzam bir kalabalık var. Asker, polis, öğrenci, zabıta, orman teşkilatının bütün personelleri burada. Bizler de bu bayramı onlarla birlikte bu yıl 3'üncüsünü kutluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında ilan ettiği Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğini bizler de bugün Bitlis'te devam ettiriyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölge Bitlis'teki fidan dikimi yapılan 6 bölgeden birisidir. Burası Bitlis Eren Üniversitesinin bahçesidir. 2 yıl önce de yine buradaydık. 40 bin fidan dikmiştik. Bugün 32 bin fidanı sadece burayla buluşturacağız. Toplamda ise bu yıl Bitlis'te 352 bin fidanı toprakla buluşturacağız” dedi.

Üniversite bahçesinde protokol üyeleriyle fidan diken Vali Çağatay, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.