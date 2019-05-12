Bitlis'te “Fuat Sezgin Futbol Turnuvası” düzenlendi

Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesinin ardından Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şubesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin adına halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Bir halı sahada düzenlenen futbol turnuvasında Bitlis Necibe Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Dideban Ortaokulu ikinci ve Bitlis Lisesi de üçüncü oldu. Turnuva sonunda bir açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, bu senenin İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesinden dolayı böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Farklı etkinliklerle İslam Bilim Adamı Sezgin'i anacaklarını ifade eden Durak, “2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı olarak ilan edilmişti. Bizlerde Eğitim-Bir-Sen camiası olarak, özellikle tarihi mirasımızı ve kültürümüzü bugünlere taşıyan ve tarihi mirasımız yönünde büyük zenginliklere imza atan bu üstadımızı anmak ve gençlerimize bir miras olarak bırakmak için bir çalışma sergiliyoruz. Bu turnuvayla özellikle gençlerimizi bilinçlendirmek, bu mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. 2019 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin ile alakalı elimizden geldiği kadar konferans ve sempozyum düzenleyeceğiz. Vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisini rahmet ve minnet ile yâd ediyoruz” dedi.

Futbol turnuvasında dereceye giren futbol takımlarına kupalarını Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak verdi.