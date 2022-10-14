Bitlis'te gençlik ve ruh sağlığı söyleşisi yapıldı

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, paydaş kurumların katılımı ve destekleriyle “Güç Sende Biz de Yanında” sloganıyla ‘Gençlik ve Ruh Sağlığı' söyleşisi yapıldı.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, paydaş kurumların katılımı ve destekleriyle gençlerin psikolojik dayanıklılığının arttırılması ve ruh sağlığının korunması amacıyla “Güç Sende Biz de Yanında” sloganıyla ‘Gençlik ve Ruh Sağlığı' söyleşisi yapılarak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve BEÜ, Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşları üniversite öğrencilerine Bitlis ilinin gençlere yönelik imkânlarını tanıtmak amacıyla stantlar açıldı. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray ve protokol üyeleri açılan stantları gezerek bilgi aldı. Ardından psikiyatrist Ataman Sivaslı tarafından “Gençlik ve Ruh Sağlığı Söyleşi” gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Kızılay ve belediye görevlileri tarafından çay ve çorba ikramı yapıldı. Öte yandan programda müzik dinletisi, halk oyunları gösterisi, resim ve fotoğraf sergisi, okçuluk eğitimi ve ücretsiz sağlık taramaları yapıldı.