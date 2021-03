Bitlis'te geniş kapsamlı çığ tatbikatı

Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Tesisi mevkiinde gerçekleştiren çığ tatbikatına AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığından 100 kişi katıldı. Kış aylarında olası çığ felaketlerine karşı personelin ve katılımcıların neler yapması konusunda gerçekleştirilen tatbikat gerçeği aratmayarak büyük beğeni topladı.

Senaryo gereği dağlık alanda çığ gelmesi sonucu dört kişi çığ altında kaldı. Çığdan haberdar olan AFAD ve paydaş kurum ve kuruluşlar, anında bölgeye intikal ederek bir yandan kar altındakileri kurtarıyor diğer taraftan ise uzun çubuklarla arama tarama faaliyeti yapıyor.

Tatbikatın ardından AFAD Bitlis İl Müdürü Erdal Tunçtan, karın başkentinde yaşadıklarını ve her türlü çığ afetine karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Tunçtan, “Malumunuz üzere Bitlis Türkiye'de en fazla kar alan illerin başında gelmektedir. Bundan dolayı maalesef çığ afetinin en fazla meydana geldiği bir coğrafyada yer almaktadır. Bizler Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü olarak Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş., Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının katılımı ile kapsamlı bir tatbikat yaptık. Biz bununla ilimizde olabilecek çığ afetine karşı ekiplerimizi 7/24 hazır tutmaya çalışıyoruz. Ara ara yapmış olduğumuz eğitim ve tatbikatlarla ilimizde meydana gelecek afetler durumunda ekiplerimizin hazır olmasını, kendilerini yenilemelerini ve her an olaya müdahale edebilecek kapasitede olmaları için tatbikat ve eğitim yapmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile bu organizeye teşrif eden ve böyle güzel ortamı bize hazırlayan tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim gayemiz, afetlerin hiç olmaması yönünde ama yine de söylüyorum, karın başkentiyiz ve çığın her an olma ihtimali yüksek bir bölgedeyiz. Dolayısıyla biz ekip olarak her daim hazırız” diye konuştu.