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Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Bitlis’te göçmen kaçakçılığı yapan iki kişiye suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan iki kişiye suçüstü yapılarak gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Adilcevaz'a bağlı Erikbağı köyü mevkiinde Van Gölü sahil şeridinde göçmen kaçakçılığı yapan iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Adilcevaz ilçesi Erikbağı köyü Van Gölü sahil şeridi üzerinde görevlilerimizce yapılan kontrolde; düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. ve H.E. isimli şüphelilerin, Van ilinden getirdikleri düzensiz göçmenleri Eriklibağ köyü sahil şeridinde indirdikleri esnada tekne ile birlikte suçüstü yakalanmışlardır. Meydana gelen olayda 3 Afganistan ve 4 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 7 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen S.T. VE H.E. isimli şüpheliler, görevlilerimizce gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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