İhlas Haber Ajansı

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Bitlis'te göçmen kaçakçılığı yapan 6 kişi yakalandı

Bitlis’te göçmen kaçakçılığı faaliyeti yapan 6 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Bitlis'te göçmen kaçakçılığı faaliyeti yapan 6 şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce Tatvan'da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ö.E., F.B., B.S., E.A., S.K. ve İ.D. isimli 6 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.

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