Bitlis'te halk otobüsleri denetlendi

Bitlis'te toplu taşıma araçlarının fazla yolcu aldığı ve şoförlerin kılık kıyafetine dikkat etmedikleri şikayetleri üzerine denetime çıkan Bitlis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel halk otobüslerini denetledi. Trafik polislerinden yardım alan zabıta ekipleri, durdurdukları otobüslerde fazla yolcu olup almadığını ve şoförlerin kılık kıyafet kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetim sonrası bir açıklama yapan Belediye Zabıta Müdürü Nazım Özdemir, vatandaşlardan ve üniversite öğrencilerinden gelen şikayetler üzerine toplu taşıma araçlarını denetlediklerini belirterek, "Otobüslere fazla yolcu aldıkları, zamanında hareket etmedikleri ve kılık kıyafetlerine dikkat etmedikleri bildirilmişti. Biz de bu kurallara uyulup uyulmadığını denetledik" dedi.