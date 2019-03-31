Bitlis'te halk seçimini AK Parti'den yana kullandı

Bitlis'te resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından belediye başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay, partisi tarafından düzenlenen mitingle seçmenlerine teşekkür etti.

Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti'li kutlama yaptı. Kentte araçlarla tur yapan AK Parti'liler, daha sonra Ulu Cami önünde bir araya geldi. AK Parti Milletvekili Vahit Kiler, belediye başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay ve İl Başkanı Engin Günceoğlu, seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap ederek, seçim sonucu için teşekkür ettiler.

Havai fişeklerin atılmasının ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Bitlis halkının buradan tüm dünyaya mesaj verdiğini belirtti. Kiler, "Türkiye'nin haritasını değiştirdiniz. Bu sizin zaferiniz. Hizmet siyasetini seçtiğiniz için sizleri tebrik ediyorum. Sizler sırtını Kandil'e dayayanlara değil, sırtını millete dayayanlara destek verdiniz. Cumhurbaşkanımıza güç verdiniz. Amerika ve İsrail'e karşı mahcup etmediniz" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Bitlis Belediye Başkanı seçilen Nesrullah Tanğlay ise, vatandaşlara teşekkür etti. Bitlis halkının sandıkları patlatarak tarih yazdığını kaydeden Tanğlay, "Yükümüz fazla, işimiz çok. Bitlis'in hizmete ihtiyacı çok. Memleketimiz için çalışacağız, hizmet edeceğiz" diye konuştu.