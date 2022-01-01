Bitlis'te hayat dondu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece saatlerinde termometrelerin eksi 15 dereceyi göstermesiyle hayat adeta dondu.

Sibirya soğuklarının yaşandığı ilçenin Rahva mevkiinde araçlar, ağaçlar, yollar, evler ve camlar tamamen buz tuttu. Termometrelerin eksi 15 dereceyi gösterdiği ilçede vatandaşlar zorunlu haller dışında dışarıya çıkmıyor.

Etkili olan soğuk hava ve buna bağlı donmalara karşı bazı vatandaşlar araçlarının korumaya almak için üzerini battaniyelerle kapattı. Bu şekilde bir nebze olsun araçlarını dondurucu soğuklardan korumaya çalıştıklarını dile getiren vatandaşlar, eksi 15 dereceleri gören kentte zor günler yaşadıklarını ifade ettiler.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre, kentteki hava sıcaklığının önümüzdeki bir kaç hafta daha özellikle gece saatlerinde eksi 15 ile 20 dereceyi göreceği belirtildi.