Bitlis'te Hemşirelik Haftası etkinlikleri

Tatvan Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, her yıl 12-18 Mayıs tarihleri arasında Hemşirelik Haftası'nın kutlandığını belirterek, “Hemşirelik; özveri, sabır ve hoşgörü kavramlarını yaşatan önemli bir meslek grubudur. Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgınla mücadelede yine asrın felaketi olan ve on binlerce canımıza neden olan deprem felaketinde her bir canın bizim için ne kadar kıymetli olduğunu yoğun çaba ve özverinizle bizlere gösterdiniz. Bu da icra ettiğiniz mesleğin ne kadar kutsal olduğunu gösteriyor. Modern hemşirelikte ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin'den devraldığınız bu bayrağı sizden sonra gelecek olan nesillere layığıyla teslim edeceğinizden hiç şüphemiz yok. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrardan hoş geldiniz diyor, 12 Mayıs Hemşireler Gününüzü kutluyorum” dedi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici ise tüm hemşirelerin ve hemşire adaylarının haftasını kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İl Müdürü Ekici, “Modern sağlık hizmetini sunmak, çok detaylı ve büyük bir organize güç gerektiriyor. Buradaki en önemli güçlerden biri de siz hemşire arkadaşlarımızsınız” dedi.

Program çerçevesinde "Yılın Hemşirelerine" plaket takdimi yapıldı.