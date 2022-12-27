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Bitlis'te hilal güzelliği

Bitlis’in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde görülen hilal şeklindeki Ay, görenleri kendine hayran bıraktı.


Ahlat'ta Van Gölü üzerinde gün batımı sonrası beliren hilal şeklindeki Ay'ın güzelliği gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak o anların fotoğrafını çektiler. Bazı vatandaşlar hilal şeklindeki Ay'ın cami minareleri ile oluşturduğu muhteşem manzarayı telefonları ile çekmeye çalışırken, bazı vatandaşlar oluşan manzarayı izlemeyi tercih etti.

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