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Bitlis'te hırsızlık olayları

Bitlis’in Tatvan ilçesinde üç farklı hırsızlık olayından aranan şahıs yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde üç farklı hırsızlık olayından aranan şahıs yakalandı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede meydana gelen üç farklı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtilerek, “İncelemeler sonucunda olayı gerçekleştirenin K.Ö. isimli şüpheli olduğu tespit edilerek yakalanmıştır. Hırsızlık olayları neticesinde çalınan 3 adet delici-kırıcı, 1 adet mikser karıştırıcı ile inşaat malzemeleri muhafaza altına alınmıştır” denildi.

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