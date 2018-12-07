Bitlis'te iki sığınak ele geçirildi

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde yürütülen terör operasyonlarında 2 sığınak ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis ili Hizan ilçesi Ürünveren köyü Çıkçık Mezrası ve Tatvan ilçesi Yumrukaya köyü kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 7 Aralık 2018 günü icra edilen temas araması faaliyetinde, tespit edilen 2 ayrı sığınak içerisinde 32 adet büyük tüp, 14 adet küçük tüp, 3 adet akü, 84 adet pil ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” denildi.