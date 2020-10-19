Bitlis'te ‘İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı' yapıldı

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri de haftanın 7 günü boyunca gerçekleştirilecek etkinlik ve faaliyetlere yönelik görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Vali Oktay Çağatay, özellikle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde denetimlere ağırlık vereceklerini belirtti. Çağatay, “Bugünkü İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantımızda, korona virüs konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde gelinen noktada ilimizin durumu nedir? Aynı zamanda bundan sonra yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken tedbirler neler olmalıdır? Bunları konuşup, kararlaştıracağız. Özellikle önümüzdeki birkaç hafta içerisinde denetimlere ağırlık vermek suretiyle salgının kontrol altında tutulmasına yönelik yapılacak faaliyetleri belirleyeceğiz. Mülki amirlerimizin ve diğer sorumlu idari birimlerimizin bizzat katılacağı denetimlerle salgının kontrol altında tutulması, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayeti konusunda gereken hassasiyeti göstermeleri, ilimiz genelinde cuma namazlarında camilerde, vatandaşlarımızın mesafe ve maske kurallarına daha fazla önem göstererek namaz kılmalarını, pandemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir hafta boyunca etkin denetim yapılması konularını görüşüp, karara bağlayacağız. İnşallah ülkemizde ve ilimizde salgın azaldığı günlere doğru gideriz” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur ise toplantıda yaptığı konuşmada, İçişleri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda “7 Gün, 7 Alan ve 7 Denetim” sloganıyla bir program dahilinde etkinlikler ve denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. Okur, aynı zamanda yapmış olduğu sunumda korona virüs süresince Bitlis'te yürütülen çalışmalar, vaka durumları, test sayıları ve sonuçları, filyasyon çalışmaları konularında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Valilik Konferans Salonunda, Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Nesrullah Tanğlay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutan Vekili Nuri Serkant Kara ile kurul üyeleri katıldı.