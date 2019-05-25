Bitlis'te il idare şube başkanları toplantısı düzenlendi

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Vali yardımcıları Tekin Erdemir ve Tamer Kılıç ile kurum amirleri katıldı. Kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin ön plana çıkarıldığı toplantıda konuşan Vali Çağatay, kurum amirlerine kılık kıyafet yönetmeliği ve mesai saatlerine riayet edilmesi, kamu harcamalarında tasarruf tedbirlerine uyulması gibi konularda uyarılarda bulundu. Vali Çağatay, halkın memnuniyetini ön planda tutan, vatandaş odaklı hizmet anlayışının benimsenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kurum amirlerinin de söz aldığı toplantı, gündem maddeleri üzerinde yapılan değerlendirmelerin ardından son buldu.