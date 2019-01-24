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Bitlis'te ‘İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları' toplantısı

Bitlis’te 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı yapıldı.

Bitlis'te 2019 yılı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantısı yapıldı.


Valilik toplantı salonunda Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez tarafından 2018 yılı faaliyetlerini içeren bir sunum yapıldı.


Resmi Gazetede yayınlanan İstihdam Strateji Belgesi tedbirler kısmında yer alan cinsiyet eşitliği ve genç istihdamı, çocuk işçiliği ve tarımsal alandaki gelişmeler ve istihdam olanakları gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, öncelikli olarak il düzeyindeki istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ile uygulanacak aktif işgücü programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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