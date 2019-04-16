Bitlis'te ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Bitlis'te ikinci dönem ‘İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında gerçekleştirildi.

Bitlis Valiliği konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il müdürleri ve kurum amirleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, yeni belediye başkanlarının görevlerinde başarılar dileyerek, toplantının il açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Toplantı, 2019 yılı çalışmaları hakkında yapılan sunumların ardından sona erdi.