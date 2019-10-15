İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bitlis'te ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’ yapıldı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı.


Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Kemal Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, ekonomik olarak kısır bir dönem yaşadıklarını, ancak yarım yatırımların da tamamlanması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.


Suriye'de yürütülen ‘Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Vali Çağatay, “Harekat başarılı bir şekilde devam ediyor. Ordumuz güzel ilerliyor. İnşallah başarıya da ulaşacağız. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun” dedi.


Toplantıda İçişleri Bakanlığı tarafından kurumların yatırımlarının yer alacağı ‘İlyas' adlı internet sitesi hakkında da bilgilendirme yapıldı.


Toplantı, daha sonra yatırımcı il ve bölge müdürlerinin yatırımlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.