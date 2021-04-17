Bitlis'te ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün il merkezi ve mahallelere yönelik başlattığı larva ilaçlama çalışmalarını etkin şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında il merkezinde başta çöp merkezleri olmak üzere ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için su birikintileri, bataklık, kanallar, arıtma tesisi ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde ilaçlama yapıldı. Bu yıl erken başlanan ilaçlama çalışmalarını ihtiyaç duyulan her noktada sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, bu yıl Bitlis'te haşeresiz bir yaz mevsimi geçirmeyi hedeflediklerini belirtti. Larva döneminin haşereyle mücadelede en önemli evre olduğunu da sözlerine ekleyen yetkililer, bunun için üreme alanları olarak bilinen su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde sık sık ilaçlama çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.