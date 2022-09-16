Bitlis'te İlköğretim Haftası kutlandı

Bitlis'te düzenlenen programla İlköğretim Haftası kutlandı.

Merkez Şehit Mahir Ayabak İlkokulunun konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser ve Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz birer konuşma yaptılar. İlk olarak açılış programında bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Eser, “Bir eğitim öğretim yılının daha başlamasının heyecanı, mutluluğu ve tatlı telaşı içerisindeyiz. Bu eğitim öğretim yılı da umarım öğrencilerimiz için verimli, eğitimcilerimiz için başarılı geçmesini temenni ediyorum. Eğitim öğretim yılı başlangıcı diyoruz. Eğitim öğretim yılı diyoruz. Öğretmenlerimiz yıl içerisinde ilgili müfredatı öğrencilerimize vermeye çalışıyorlar. Bu ne demek oluyor ki; öğretmenlerimiz için iyi bir öğretmen olmak yetmez, aynı zamanda iyi bir eğitimci olmak kati şartta gereklidir. İyi bir öğretmen kimdir? İlkokul birinci sınıf öğrencilerine iyi ve hızlı şekilde okuma yazma öğretendir” dedi.

İyi bir eğitimcinin okuma yazmayı öğretirken öğrencilerine, büyüklerine saygıyı küçüklerine sevgiyi de öğreten olduğunu ifade eden Eser, “İyi bir öğretmen kimdir? Üniversite sınavına girecek öğrencilerini başarılı bir şekilde sınava hazırlayıp sınavda onlara başarı kazandırandır. İyi bir eğitimci ise üniversiteye hazırlanan öğrencilerine başarı getirirken, toplum içerisinde kadın erkek ilişkilerini sağlıklı bir şekilde öğretip, toplumun ahlak değerlerine uyumlu bireyler yetiştirendir. Bahsettiklerimden de anlaşılacağı üzere öğretmenlerimizin işi zor ancak eğitimcilerimizin işi çok daha zordur. Şayet iyi eğitimcilerle eğitim öğretim yaparsak tarihimizdeki büyük figürler olan Fatih gibi, Mimar Sinan gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi figürleri yetiştirmemiz mümkün olacaktır. Bizler bunu başardığımızda Türk milleti yeniden zamanlara ve mekanlara hükmedecek, devletimiz ve milletimiz tarihin yüksek medeniyet ufkundan yeniden parıldayan bir güneş gibi doğacaktır. Yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimize ve eğitimcilerimize muvaffakiyetler diliyorum. Umut ederim ki, yeni eğitim öğretim yılında eğitimin parçaları olan öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir sene geçirirler. Bu dilek ve temennilerle hepinizin yeni eğitim öğretim yılını tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz ise 2022-2023 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, “Okuma yüce kitabımızda ‘Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu' hükmü ile başlıyor. Okuma ve yazmanın medeniyetin temel taşını oluşturan, kadim bir medeniyetin çocukları olan bizler, okumanın yazmanın ehemmiyetinin zaten biliyoruz. Okullar bulundukları mahalleye, semte ve bulundukları şehre birçok şey katarlar. En azından bilgiyi, bilimi, insan davranışlarını ve sosyalleşmeyi katarlar. Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. ‘Bana bir harf öğretene kırk yıl kölelik yaparım.' Sevgili öğrenciler, sizler bizim sistemimize dahil olduğunuz zaman 48 aylık olarak 4, 5 ve 6 yaşında sisteme dahil oluyorsunuz. Sistemden ayrıldığınızda 18 yaşında genç bir delikanlı ve güzel bir hanımefendi olarak sistemin dışına çıkıyorsunuz. Bu 14 yıllık sürede öğretmenlerimiz sizlere bilgiyi, beceriyi ve davranışı kazandırıyor. Gazi Mustafa Kemal eğitimle ilgili şu sözleri söylemiş, ‘Eğitimdir ki ya bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum haline getirir ya da esarete ve sefalete mahkûm eder.' Gazi Mustafa Kemal'im muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinin Allah'a şükürler olsun ki yakalamak üzereyiz. Savunma sanayimizle, alt ve üst yapımızla, sağlıkla, okullarımızla çok iyi yerlere geldik. Ama yeterli değil, tabi ki dünya yerinde durmuyor. Bizim muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmamızın tek yolu yine eğitimden geçer. Sevgili öğretmen arkadaşlarım; bizim görevimiz, bu çocuklara umudu, neşeyi, geleceği ve özgüveni aşılamaktır. Sakın ola ki kalplerine karamsarlığı, umutsuzluğu ve beceriksizliği aşılamayın” şeklinde konuştu.

Program, öğrenciler tarafından okunan şiir ve gösterilerin ardından halkoyunları ile sona erdi.

Merkez Şehit Mahir Ayabak İlkokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Bitlis Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dündar Demirel, Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Taşkın, okul yöneticileri, öğrenciler ve velileri katıldı.